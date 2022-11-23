Ноябрь, 23 в 13:17

Уровень обеспокоенности оккупационных властей Крыма — уже на грани паники из-за взрывов на полуострове и военной операции ВСУ на Кинбурнской косе.

Об этом сообщили специалисты Института изучения войны в своей сводке.

Аналитики заметили, что в российских источниках сначала появилась информация, что армия РФ якобы сбила несколько беспилотников над Крымом.

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Впоследствии глава оккупационных правительства Крыма Сергей Аксенов объявил о “повышении уровня террористической угрозы к высокому (желтому), по крайней мере, до 7 декабря”.

После этого российские блогеры один за другим начали сообщать о подготовке к эвакуации из Армянска.

Один писал, будто из города на севере Крыма, что ориентировочно в 100 км от Херсона, готовят к вывозу чиновников администрации и военной техники.

Еще один заявил, что даже помогал проводить эвакуацию, а другой утверждал, что из Армянска уже вывезли женщин и детей.

Аксенов же заявления об эвакуации опроверг, хотя некоторые блогеры утверждали, что оккупационные власти Армянска все же проводили обучение по эвакуации.

Сейчас в ISW пока не могут подтвердить правдивость этих заявлений, но считают очевидным, что уровень беспокойства российских властей уже близок к панике.

Напомним, два дня подряд в разных городах на территории Крыма раздаются взрывы.

В частности, 23 ноября такие сообщения поступили из Евпатории.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 273-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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