Пункты несокрушимости по всей Украине и попытки наступления РФ на Донбассе: что происходит на 273-й день войны (онлайн)

На 90-м году умер герой Украины, диссидент Юрий Шухевич, сын командующего ОУН-УПА.

“Чтобы не допустить использования религиозных общин как центров “русского мира”, СБУ проводила обыски Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в Киеве и двух монастырей и епархии на Ровенщине.

Россияне обстреляли Торецк и Часов Яр, там двое раненых, а также пункт выдачи гуманитарки в школе в городе Орехов Запорожской области — погиб социальный работник, еще две женщины ранены.

Обстрелы не утихают и в Херсоне, а ночью российская армия снова обстреляла Никопольский район.

Оккупационная “власть” Севастополя говорит, что российская ПВО сбила над городом украинские беспилотники. По словам оккупантов, БпЛА пытались атаковать Балаклавскую ТЭС, а над Черным морем были якобы сбиты еще три беспилотника. Вечером в соцсетях распространяли видео со вспышками в Евпатории, но информации об этом все еще нет.

Российский Газпром обвинил Украину в исчезновении транзитного газа в Молдову и пригрозил с 28 ноября сократить поставки по своему основному экспортному газопроводу в Европу. Украина отвергает эти обвинения и говорит, что речь идет о “грубом манипулировании фактами”.

МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за действий премьера Виктора Орбана, который в воскресенье пришел на товарищеский матч венгерской и греческой футбольных сборных с шарфом, на котором была вышита карта “Великой Венгрии” с Закарпатьем и территориями других стран в своем составе.