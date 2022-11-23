Окупаційна влада Криму вже на межі паніки – ISW

Листопад, 23 в 13:17

Рівень занепокоєння окупаційної влади Криму – вже на межі паніки через вибухи на півострові та військову операцію ЗСУ на Кінбурнській косі.

Про це повідомили фахівці Інституту вивчення війни в своєму зведенні.

Аналітики помітили, що в російських джерелах спершу з’явилася інформація, буцімто армія РФ збила кілька безпілотників над Кримом.

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Згодом очільник окупаційного уряду Криму Сергій Аксьонов оголосив про “підвищення рівня терористичної загрози до високого (жовтого), принаймні, до 7 грудня”.

Після цього російські блогери один за одним почали повідомляти про підготовку до евакуації з Армянська.

Один писав, начебто з міста на півночі Криму, що орієнтовно за 100 км від Херсону, готують до вивезення чиновників адміністрації та військової техніки.

Ще один заявив, що навіть допомагав проводити евакуацію, а інший стверджував, що з Армянська вже вивезли жінок і дітей.

Аксьонов, натомість, заяви про евакуацію спростував, хоча деякі блогери стверджували, що окупаційна влада Армянська все ж проводила навчання з евакуації.

Нині в ISW поки не можуть підтвердити правдивість цих заяв, але вважають очевидним, що рівень занепокоєння російської влади вже близький до паніки.

Нагадаємо, два дні підряд у різних містах на території Криму лунають вибухи.

Зокрема, 23 листопада такі повідомлення надійшли з Євпаторії.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 273-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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