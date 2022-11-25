Министр Британии Клеверли впервые прибыл в Киев
25 ноября глава британского МИД Джеймс Клеверли приехал в Киев.
В столице он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
– Великобритания поддерживает вас действиями, а не только словами, – написал Клеверли в Twitter.
Также планируется встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.
К тому же министр анонсировал новый пакет помощи Украине, в рамках которого Британия предоставит нашей стране 24 кареты скорой помощи, 11 машин экстренной помощи, с учетом шести бронированных автомобилей.
Также Украина получит 3 млн фунтов стерлингов для восстановления инфраструктуры, в том числе школ и приютов, разрушенных с начала войны. Кроме того, средства Британии будут направлены на поддержку жертв сексуального насилия, которые пострадали во время вторжения РФ.
— Слова не удержат свет этой зимой. Слова не оградят от российских ракет. Великобритания не просто говорит об Украине, мы оказываем конкретную поддержку защите Украины, — написал британский министр в своем Twitter.
Фото: Джеймс Клеверли