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Факты / Україна

Министр Британии Клеверли впервые прибыл в Киев

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Министр Британии Клеверли впервые прибыл в Киев

25 ноября глава британского МИД Джеймс Клеверли приехал в Киев.

В столице он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

– Великобритания поддерживает вас действиями, а не только словами, – написал Клеверли в Twitter.

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Также планируется встреча с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

К тому же министр анонсировал новый пакет помощи Украине, в рамках которого Британия предоставит нашей стране 24 кареты скорой помощи, 11 машин экстренной помощи, с учетом шести бронированных автомобилей.

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Также Украина получит 3 млн фунтов стерлингов для восстановления инфраструктуры, в том числе школ и приютов, разрушенных с начала войны. Кроме того, средства Британии будут направлены на поддержку жертв сексуального насилия, которые пострадали во время вторжения РФ.

— Слова не удержат свет этой зимой. Слова не оградят от российских ракет. Великобритания не просто говорит об Украине, мы оказываем конкретную поддержку защите Украины, — написал британский министр в своем Twitter.

Фото: Джеймс Клеверли

Источник: ВВС
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