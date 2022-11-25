Міністр Британії Клеверлі вперше прибув до Києва
25 листопада глава британського МЗС Джеймс Клеверлі приїхав до Києва.
У столиці він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
– Великобританія підтримує вас діями, а не лише словами, – написав Клеверлі у Twitter.
Також планується зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою.
До того ж міністр анонсував новий пакет допомоги Україні, в межах якого Британія надасть нашій країні 24 карети швидкої допомоги, 11 машин екстреної допомоги, зокрема шість броньованих авто.
Також Україна отримає 3 млн фунтів стерлінгів для відновлення інфраструктури, зокрема шкіл та притулків, які були зруйновані з початку війни. Крім того, кошти Британії будуть спрямовані на підтримку жертв сексуальних насильств, постраждалих під час вторгнення РФ.
– Слова не втримають світло цієї зими. Слова не захистять від російських ракет. Велика Британія не просто говорить про Україну, ми надаємо конкретну підтримку для захисту України, – написав британський міністр у своєму Twitter.
Фото: Джеймс Клеверлі