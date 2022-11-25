Міністр Британії Клеверлі вперше прибув до Києва

Листопад, 25 в 10:37

25 листопада глава британського МЗС Джеймс Клеверлі приїхав до Києва.

У столиці він зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

– Великобританія підтримує вас діями, а не лише словами, – написав Клеверлі у Twitter.

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Також планується зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою.

До того ж міністр анонсував новий пакет допомоги Україні, в межах якого Британія надасть нашій країні 24 карети швидкої допомоги, 11 машин екстреної допомоги, зокрема шість броньованих авто.

Також Україна отримає 3 млн фунтів стерлінгів для відновлення інфраструктури, зокрема шкіл та притулків, які були зруйновані з початку війни. Крім того, кошти Британії будуть спрямовані на підтримку жертв сексуальних насильств, постраждалих під час вторгнення РФ.

– Слова не втримають світло цієї зими. Слова не захистять від російських ракет. Велика Британія не просто говорить про Україну, ми надаємо конкретну підтримку для захисту України, – написав британський міністр у своєму Twitter.

Фото: Джеймс Клеверлі