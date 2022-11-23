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Факты / Україна

На восстановление энергоструктуры после обстрелов: ЕБРР и Нидерланды выделят Украине €372 млн

Малиновская Ангелина, редактор ленты
На восстановление энергоструктуры после обстрелов: ЕБРР и Нидерланды выделят Украине €372 млн
Фото: Pexels

ЕБРР и Нидерланды выделяют Укрэнерго 372 млн евро на ремонт поврежденных российскими ракетами энергообъектов.

Об этом говорится в заявлении ЕБРР.

Из них €300 млн кредита украинской компании выделит Банк, еще €72 млн в качестве гранта предоставят Нидерланды. Средства выделены в рамках финансового пакета в размере €3 млрд, которые ЕБРР предоставит в течение 2022-23 годов.

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– Благодаря этому финансированию мы поможем Укрэнерго осуществлять быстрый аварийный ремонт поврежденного оборудования, высоковольтных подстанций и линий электропередач. Это обеспечит непрерывное предоставление жизненно важных услуг по передаче электроэнергии в течение отопительного сезона для украинских домов и предприятий, – сказала президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

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