На восстановление энергоструктуры после обстрелов: ЕБРР и Нидерланды выделят Украине €372 млн

Ноябрь, 23 в 21:03

ЕБРР и Нидерланды выделяют Укрэнерго 372 млн евро на ремонт поврежденных российскими ракетами энергообъектов.

Об этом говорится в заявлении ЕБРР.

Из них €300 млн кредита украинской компании выделит Банк, еще €72 млн в качестве гранта предоставят Нидерланды. Средства выделены в рамках финансового пакета в размере €3 млрд, которые ЕБРР предоставит в течение 2022-23 годов.

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