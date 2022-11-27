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Факты / Україна

Есть признаки, что оккупанты готовятся покинуть Запорожскую АЭС — Энергоатом

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Запорізька АЕС
Фото: УНИАН

В настоящее время наблюдаются признаки того, что российские военные готовятся покинуть Запорожскую АЭС.

Об этом в эфире Єдиних новин сообщил президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

— В последние недели мы получаем фактически информацию, что появились признаки того, что они (оккупанты – Ред.), возможно, собираются покинуть ЗАЭС. Во-первых, очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоит оставить, возможно, ее следует передать МАГАТЭ под контроль. Такое, знаете ли, впечатление, что они собирают чемоданы и что они воруют все, что могут найти, — отметил он.

Кроме того, Котин подчеркнул, что “пока рано говорить, что российские военные уезжают из ЗАЭС”, но можно сказать, что они “готовятся”.

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Кроме того, в Энергоатоме напомнили, что российские военные “напихали на площадку ЗАЭС все, что могли — и военную технику, и свой персонал, грузовики, вероятно, с оружием и взрывчаткой” и заминировали территорию станции.

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