Вырванные ногти, простреленные конечности: свидетельства работников ЗАЭС о пытках в оккупации

Ноябрь, 21 в 15:20

Работники Запорожской АЭС, в том числе высшее руководство, рассказали журналистам американского издания The Wall Street Journal о пытках, которые пришлось пережить во время российской оккупации.

Генеральный директор крупнейшей в Европе атомной электростанции Игорь Мурашов рассказал, как лежал на каменном полу подвала, а российские военные обвиняли его в предательстве России. Его заставляли перед камерой говорить, что прикажут.

По словам Мурашова и более десятка его подчиненных, захватчики пытались взять АЭС под свой контроль и подавить политическое инакомыслие. Оккупанты задержали сотни работников электростанции, многих безжалостно пытали.

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Очевидцы тех событий рассказали, что сотрудники ФСБ РФ устраивали в подвалах тюрьмы: людей избивали дубинками и током, простреливали ноги и локти.

Некоторых работников АЭС пытали в подземном объекте, который россияне называли Яма. К примеру, ремонтника Андрея Гончарука избили до состояния комы. Позже он скончался.

По данным Энергоатома, десятки сотрудников ЗАЭС сейчас числятся пропавшими без вести.

Большинство из 11 тыс. работников ЗАЭС успели уехать. Оставшихся сотрудников атомной станции не выпускают из города, средства связи изымают, обыскивают на предмет связи с украинскими военными или внешним миром.

Подземные тюрьмы

Владимир Жаворонок, чья компания устанавливала на ЗАЭС видеонаблюдение, 53 дня провел в камере подвала. Через несколько дней после задержания мужчину вывели из камеры на допрос к Ловцу, офицеру ФСБ. Тот сначала избивал его пистолетом и требовал назвать имена информаторов украинской разведки. Впоследствии в комнату допроса вошли другие сотрудники ФСБ, облили Жаворонка водой и прикрепили электропровода. Мужчине даже вырвали ноготь на руке.

Похищенные люди содержались еще и в камерах предварительного заключения под полицейским отделением Энергодара. Однако эти СИЗО были частью секретной тюремной сети. Некоторых подозреваемых горожан свозили в Яму – подвал на бывшей базе Национальной гвардии Украины на окраине города.

Большинство задержанных освобождали через несколько недель, если их семьи могли заплатить взятку ФСБ, или если они соглашались записывать видеообращение, которое затем транслировали в РФ.

— Всем привет. Я хочу сказать, пожалуйста, возвращайтесь в Энергодар, все хорошо. Россияне для нас делают много хороших вещей. Вы можете вернуться домой, и все будет хорошо, – это один из примеров видео одного жителя Энергодара.

Этого мужчину допрашивали пять раз, пытали током.

Одного работника реакторного отделения блока №2 сотрудники ФСБ избивали кабелем, пытали током и держали в подвале.

Другой ремонтник ЗАЭС провел в тюрьмах более 70 дней. По его свидетельствам, Яма – это подземная комната без окон с единственным входом, там воняло фекалиями и хлором. Мужчине прострелили ногу, в рану попала инфекция. Охранники угрожали изнасиловать его жену, затем раздели и угрожали изнасиловать его.

Мужчине удалось вырваться из Ямы, потому что за него заплатили взятку.