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Факти / Україна

Є ознаки, що окупанти готуються покинути Запорізьку АЕС – Енергоатом

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Запорізька АЕС
Фото: УНІАН

На даний момент спостерігаються ознаки того, що російські військові готуються покинути Запорізьку АЕС.

Про це в ефірі Єдиних новин повідомив президент НАЕК Енергоатом Петро Котін.

– В останні тижні ми отримуємо фактично інформацію , що з’явилися ознаки того, що вони (окупанти, – Ред.), можливо, збираються покинути ЗАЕС. По-перше, дуже багато стало з’являтися публікацій у російській пресі про те, що ЗАЕС, можливо, варто би залишити, можливо, її варто передати МАГАТЕ під контроль. Таке, знаєте, враження, що вони збирають валізи і що вони крадуть все, що можуть знайти, – зазначив він.

Крім того, Котін наголосив, що “поки зарано говорити, що російські військові їдуть із ЗАЕС”, але можна сказати, що вони “готуються”.

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Крім того, в Енергоатомі нагадали, що російські військові “напхали на майданчик ЗАЕС усе, що могли, – і військову техніку, і свій персонал, вантажівки, ймовірно, зі зброєю та вибухівкою” і замінували територію станції.

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