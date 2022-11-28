Ноябрь, 28 в 16:50

На Закарпатье пограничники задержали 19-летнего танцовщика, пытавшегося переплыть реку Тису, чтобы незаконно попасть в соседнюю Румынию. А уже оттуда – в Германию на соревнования по бальным танцам.

Пограничники говорят, что парень из Харькова. Он признался, что пытался пересечь госграницу вплавь.

– В контрольных приграничных районах мы проверяем всех мужчин. Пешеходов, водителей и пассажиров любого транспорта. Этот юноша из Харькова. Сначала он не мог дать четкого ответа о цели своего пребывания здесь. Однако впоследствии признался, что планировал незаконно пересечь государственную границу – вплавь через реку, — сообщила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

Танцовщик рассказал, что пропустил отборочный тур в Украине. Его не включили в список других танцоров, уехавших на соревнования в Германию. Так что законным путем пересечь границу он не мог. Его партнерша уже в Германии. Именно она нашла переправщиков, дала ему номер телефона.

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Прихватил туфли на каблуках: на Закарпатье танцовщик пытался переплыть границу через Тису / 2 фотографии

Парень приехал в закарпатский город Тячев. Там получил инструкции, как действовать, куда идти и где “форсировать” Тису. Переправщикам заплатил $2,5 тыс.

Те приказали юноше о своих намерениях никому ничего не говорить, даже родным. Его предупредили, что будет переплывать реку. Но об опасности, которая его там подстерегает, не сказали, уточнила Леся Федорова.

Если бы парня не остановили пограничники, он мог бы утонуть. В высокогорных районах Закарпатья уже выпал снег, есть мороз. Вода в реке холодная, течение стремительное.

Здесь уже утонули 10 украинских военнообязанных мужчин, которые, убегая от мобилизации, мечтали незаконно попасть в Европу. И это только официальные данные. На самом деле утопленников в разы больше. Их тела найдут разве что весной, когда спадет вода в русле.

– Еще раз призываем всех желающих незаконно покинуть территорию Украины не соглашаться на предложения организаторов переправки. Ведь те пренебрегают жизнью и здоровьем своих “клиентов”, — заявила спикер.

Юноша имел с собой документы, деньги и банковские карточки. А также танцевальную обувь и гидрокостюм. Теперь ему грозит административная ответственность, за которую предусмотрен штраф – от 3 400 до 8 600 грн.

В настоящее время оперативники Мукачевского пограничного отряда устанавливают всех лиц, причастных к организации этого незаконного пересечения границы.

Всего за минувшие сутки пограничники на подступах к госгранице задержали 8 уклонистов от мобилизации, которые намеревались нелегально проникнуть в Европу. Сотрудники ГПСУ отмечают, что усиливают охранные мероприятия, а переправщики меняют тактику. Из-за смены погоды и похолодания они чаще отправляют уклонистов в горы. И указывают им путь, где незаконно пересечь “зеленую” границу.

Фото: Мукачевский пограничный отряд