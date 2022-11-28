Листопад, 28 в 16:50

На Закарпатті прикордонники затримали 19-річного танцівника, який намагався переплисти річку Тису, щоб незаконно потрапити до сусідньої Румунії. А вже звідти – до Німеччини на змагання з бальних танців.

Прикордонники кажуть, що юнак із Харкова. Він зізнався, що намагався перетнути держкордон вплав.

– У контрольних прикордонних районах ми перевіряємо усіх чоловіків. Пішоходів, водіїв та пасажирів будь-якого транспорту. Цей юнак із Харкова. Спочатку він не міг надати чіткої відповіді про мету свого перебування тут. Однак, згодом зізнався, що планував незаконно перетнути державний кордон – вплав через річку, – повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова.

Танцівник розповів, що пропустив відбірковий тур в Україні. Його не включили до списку інших танцюристів, які поїхали на змагання в Німеччину. Тож законним шляхом перетнути кордон не міг. Його партнерка вже в Німеччині. Саме вона знайшла переправників, дала йому їхній номер телефону.

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Прихопив туфлі на підборах: на Закарпатті танцівник намагався переплисти кордон через Тису / 2 фотографии

Юнак приїхав у закарпатське місто Тячів. Там отримав інструкції, як діяти, куди йти та в якому місці “форсувати” Тису. Переправникам заплатив $2,5 тис.

Ті наказали юнаку про свої наміри нікому нічого не говорити, навіть рідним. Його попередили, що перепливатиме річку. Але про небезпеку, яка на нього там чатує, не сказали, уточнила Леся Федорова.

Якби хлопця не зупинили прикордонники, він міг би потонути. У високогірних районах Закарпаття уже випав сніг, є мороз. Вода у річці холодна, течія стрімка.

Тут уже потонуло 10 українських військовозобов’язаних чоловіків, які, втікаючи від мобілізації, мріяли незаконно потрапити до Європи. І це лише офіційні дані. Насправді, потопельників у рази більше. Їхні тіла знайдуть хіба що навесні, коли спаде вода у руслі.

– Вкотре закликаємо усіх бажаючих незаконно залишити територію України не погоджуватися на пропозиції організаторів переправлення. Адже ті нехтують життям та здоров’ям своїх “клієнтів”, – заявила речниця.

Юнак мав із собою документи, гроші та банківські картки. А також танцювальне взуття та гідрокостюм. Тепер йому загрожує адміністративна відповідальність, за яку передбачено штраф – від 3 400 до 8 600 грн.

Наразі оперативники Мукачівського прикордонного загону встановлюють усіх осіб, причетних до організації цього незаконного перетину кордону.

Загалом за минулу добу прикордонники на підступах до держкордону затримали 8 ухилянтів від мобілізації, котрі мали намір нелегально проникнути до Європи. Співробітники ДПСУ зазначають, що посилюють охоронні заходи, натомість переправники змінюють тактику. Через зміну погоди й похолодання вони частіше відправляють ухилянтів у гори. І вказують їм шлях, де незаконно перетнути “зелений” кордон.

Фото: Мукачівський прикордонний загін