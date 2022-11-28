Ноябрь, 28 в 14:59

Комендантский час в Николаевской области сократится и будет действовать с 00:00 до 5:00. Исключение составляют только недавно деоккупированные районы.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, такие изменения вводятся, чтобы бизнес мог работать дольше. Кроме этого, местные власти отменяют ограничения на продажу алкоголя. Исключения будут оставаться для военных и представителей спецслужб.

К тому же, в Николаеве откроют центральную площадь и расширят список Центров несокрушимости.

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Мы работаем над обеспечением дизель-генераторов. Ко мне обратился товарищ, говорит: есть такое заведение, у нас там приходит дизель-генератор, мы готовы присоединиться, стать Центром несокрушимости. Витя, спасибо. Будь, как Витя — открывай Центр несокрушимости у себя, потому что зима будет долгая, сложная. Надо помогать и к этому готовиться, – сказал глава области.

Глава ОВА также сообщил, что из-за похолодания в области увеличилось потребление электричества, поэтому будут применяться плановые отключения.

При этом при всем мощность растет и этих отключений будет меньше, — подчеркнул Ким.

Также в Николаеве будет разворачиваться точка, где могли бы остаться волонтеры из Херсона и другие люди, кого ночь в пути застала в этом южном городе.

С 1 октября в Николаеве комендантский час действует с 22:00 до 6:00.

Из-за регулярных ударов России по критической инфраструктуре в городе и области проблемы с водоснабжением, но его периодически восстанавливают. На деоккупированных территориях Николаевщины восстановление займет больше времени, поскольку россияне уничтожили почти всю инфраструктуру.

Источник: Виталий Ким