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Факты / Україна / Общество

Ким: Восстановление водоснабжения в Николаеве – вопрос ближайших недель

Валентина Летяк, редактор ленты
водопостачання
Фото: Depositphotos

Восстановление водоснабжения Николаева зависит от того, когда энергетики вернут свет в Херсонскую область, а это возможно в ближайшие недели, заявил в эфире телемарафона глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

По его словам, два из четырех поврежденных участков уже отремонтировали, но есть еще заминированные, поэтому ждут саперов.

– Полностью восстановить водоснабжение возможно после того, как будет электричество в Херсонской области. Потому что подстанция подкачки на 3,5 мВт находится на территории Херсонской области. Там сейчас нет питания. Мы уже работаем. Уверен, что мы дадим воду, это вопрос ближайших недель, – подчеркнул Ким.

Глава ОВА сказал, что на восстановление электроснабжения деоккупированных территорий (а это около 20 тыс. абонентов) также нужно время, поскольку там уничтожена почти вся инфраструктура.

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Николаев остался без централизованного водоснабжения еще в апреле, когда был поврежден водопровод Днепр – Николаев. В мае его частично отремонтировали. Пока подается только техническая вода.

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