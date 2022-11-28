Листопад, 28 в 14:59

Комендантська година у Миколаївській області з 1 грудня скоротиться і діятиме з 00:00 до 05:00. Винятком є лише нещодавно деокуповані райони.

За словами очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма, такі зміни запроваджуються, щоб бізнес міг працювати довше. Крім цього, місцева влада скасовує обмеження на продаж алкоголю, окрім військових та представників спецслужб.

До того ж у Миколаєві відкриють центральну площу та розширюватимуть список Центрів незламності.

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– Ми працюємо над забезпеченням дизель-генераторів. До мене звернувся товариш, каже: є такий заклад, у нас там приходить дизель-генератор, ми готові долучитися, стати Центром незламності. Вітю, дякую. Будь, як Вітя – відкривай Центр незламності у себе, бо зима буде довга, складна. Треба допомагати й до цього готуватися, – сказав голова області.

Очільник ОВА також повідомив, що через похолодання в області збільшилось споживання електрики, тому будуть застосовуватися планові відключення.

– Проте потужність зростає, і цих відключень буде менше, – наголосив Кім.

Також у Миколаєві розгортатимуть точку, де могли б залишитися волонтери з Херсону та інші люди, кого ніч в дорозі застала в цьому південному місті.

З 1 жовтня у Миколаєві комендантська година діяла з 22:00 до 6:00.

Через регулярні удари Росії по критичній інфраструктурі у місті та області проблеми з водопостачанням, але його періодично відновлюють. На деокупованих територіях Миколаївщини відновлення займе більше часу, оскільки росіяни знищили майже всю інфраструктуру.

Джерело: Віталій Кім