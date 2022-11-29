Ноябрь, 29 в 1:03

В городе Ладыжин, что в Винницкой области, введена чрезвычайная ситуация военного характера из-за того, что без отопления осталось 18 тыс. жителей города.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

Решение о введении в Ладыжине чрезвычайной ситуации военного характера приняла Винницкая областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Сейчас смотрят

— После ракетного обстрела Ладыжинской ТЭС возникла авария в сетях теплоснабжения города. Учитывая обращение и.о. городского головы Ладыжинского городского совета Александра Коломийца, разворачиваем в городе работу чрезвычайного штаба по ликвидации последствий аварии. Меры, которые до сих пор принимает Ладыжинский городской совет и его исполнительный орган, крайне недостаточны — 18 тысяч жителей без теплового отопления, — написал он.

По его словам, сейчас единственной возможностью у людей обогреть свои дома являются электроприборы.

— Срочно нужна координация сил и средств гражданской защиты, военного командования и предприятий критической инфраструктуры, — написал Борзов.

Начальник Винницкой ОГА заявил, что чрезвычайный штаб уже начал свою работу, а в городе разворачиваются дополнительные пункты обогрева.

После российских атак 23 ноября по критической инфраструктуре большинство областей Украины осталась без электро-, водо-, теплоснабжения и связи. В тот день атакам РФ подверглись жилые дома, ТЭЦ, ТЭС и электроподстанции в Киеве, Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях.

Теплоэлектростанция, находящаяся в пределах Ладыжина, ранее уже подвергалась ударам ракет оккупантов.