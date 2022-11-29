Листопад, 29 в 1:03

У місті Ладижин, що у Вінницькій області, запроваджено надзвичайну ситуацію воєнного характеру через те, що без опалення залишилось 18 тис. жителів міста.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Рішення про запровадження у Ладижині надзвичайної ситуації воєнного характеру ухвалила Вінницька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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– Після ракетного обстрілу Ладижинської ТЕС виникла аварія у мережах теплопостачання міста. Враховуючи звернення в.о. міського голови Ладижинської міської ради Олександра Коломійця, розгортаємо у місті роботу надзвичайного штабу з ліквідації наслідків аварії. Заходи, які досі вживає Ладижинська міська рада та її виконавчий орган, вкрай недостатні – 18 тисяч мешканців без теплового опалення, – написав він.

За його словами, наразі єдиною можливістю у людей обігріти свої оселі є електроприлади.

– Терміново потрібна координація сил та засобів цивільного захисту, військового командування та підприємств критичної інфраструктури, – написав Борзов.

Начальник Вінницької ОВА заявив, що надзвичайний штаб вже розпочав свою роботу, а у місті розгортаються додаткові пункти обігріву.

Після російських атак 23 листопада по критичній інфраструктурі більшість областей України залишилась без електро-, водо-, теплопостачання та зв’язку. В той день атак РФ зазнали житлові будинки, ТЕЦ, ТЕС та електропідстанції у Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Теплоелектростанція, що знаходиться в межах Ладижину, раніше вже зазнавала ударів ракет окупантів.