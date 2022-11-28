Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

В Украине восстановили более 53% объектов теплоснабжения, по которым РФ ударила ракетами

Юля Захарченко, редактор ленты
опалення
Фото: Depositphotos

В Украине начался отопительный сезон, несмотря на ракетные атаки и обстрелы российской армии. Об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК Нафтогаз Украины.

По данным Нафтогаза, уже удалось запустить около 99,7% котельных, обеспечено отоплением 99,6% жилых домов, 97,9% садов, 98,9% школ и 99,9% заведений здравоохранения.

— Основная задача сегодня – обеспечить постоянную работу этих объектов, а также быстро восстановить поврежденные, — отмечают в компании.

В Нафтогазе сообщают, что уже восстановлено 316 объектов теплоснабжения, или 53,3% от общего количества пораженных объектов.

Сейчас смотрят

Сейчас направляют больше всего усилий на налаживание работы теплогенерирующих предприятий на деоккупированных территориях Харьковской и Херсонской областей.

Однако в Нафтогазе призывают украинцев быть готовыми к любому развитию событий и оперативно реагировать на внештатные ситуации, поскольку Россия все еще хочет лишить Украину тепла и света.

Читайте
97% российских целей – гражданские. РФ за девять месяцев войны нанесла по Украине 16 тыс. ракетных ударов

Теги: , , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка