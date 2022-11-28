В Украине восстановили более 53% объектов теплоснабжения, по которым РФ ударила ракетами

Ноябрь, 28 в 18:18

В Украине начался отопительный сезон, несмотря на ракетные атаки и обстрелы российской армии. Об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК Нафтогаз Украины.

По данным Нафтогаза, уже удалось запустить около 99,7% котельных, обеспечено отоплением 99,6% жилых домов, 97,9% садов, 98,9% школ и 99,9% заведений здравоохранения.

— Основная задача сегодня – обеспечить постоянную работу этих объектов, а также быстро восстановить поврежденные, — отмечают в компании.

В Нафтогазе сообщают, что уже восстановлено 316 объектов теплоснабжения, или 53,3% от общего количества пораженных объектов.

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Сейчас направляют больше всего усилий на налаживание работы теплогенерирующих предприятий на деоккупированных территориях Харьковской и Херсонской областей.

Однако в Нафтогазе призывают украинцев быть готовыми к любому развитию событий и оперативно реагировать на внештатные ситуации, поскольку Россия все еще хочет лишить Украину тепла и света.