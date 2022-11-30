РФ запускает ракеты со снятыми ядерными боеголовками, чтобы истощить ПВО Украины — Пентагон

Ноябрь, 30 в 7:18

Войска РФ запускают по целям в Украине крылатые ракеты со снятыми ядерными боеголовками, чтобы попытаться исчерпать запасы противовоздушной обороны Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на военного высокопоставленного чиновника в Пентагоне.

Так, чиновника спросил об оценке британской разведки, в которой говорится, что РФ, вероятно, обстреливает Украину старыми ядерными крылатыми ракетами, с которых сняли ядерные боеголовки.

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– Это, безусловно, то, что они пытаются сделать, чтобы смягчить влияние систем противовоздушной обороны, которые используют украинцы, – ответил журналистам представитель Пентагона.

В Пентагоне заявили, что усиление ракетных ударов РФ по Украине частично призвано исчерпать запасы украинской противовоздушной обороны и достичь господства в небе над страной.

Поэтому США и другие союзники сосредоточились на поставках ПВО для Украины.