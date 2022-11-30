РФ запускає ракети зі знятими ядерними боєголовками, щоб виснажити ППО України — Пентагон
Війська РФ запускають по цілях в Україні крилаті ракети зі знятими ядерними боєголовками, щоб спробувати вичерпати запаси протиповітряної оборони України.
Про це пише Reuters з посиланням на військового високопосадовця в Пентагоні.
Так, у чиновника запитали про оцінку британської розвідки щодо того, що РФ, ймовірно, обстрілює Україну старими ядерними крилатими ракетами, з яких зняли ядерні боєголовки.
– Це, безумовно, те, що вони намагаються зробити, щоб пом’якшити вплив систем протиповітряної оборони, які використовують українці, — відповів журналістам представник Пентагону.
У Пентагоні заявили, що посилення ракетних ударів РФ по Україні частково має за мету вичерпати запаси української протиповітряної оборони та остаточно досягти панування в небі над країною.
Через це США та інші союзники зосередилися на постачанні ППО для України.