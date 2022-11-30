Украина должна получить право наносить удары по военным объектам на территории РФ – глава МИД Латвии

Ноябрь, 30 в 6:39

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс убежден, что Украина должна иметь право наносить удары по военным целям РФ. В частности, по аэродромам на территории РФ после массового ракетного удара по украинской критической инфраструктуре.

Ринкевичс подчеркнул, что страны НАТО не должны бояться эскалации.

— Мы должны позволить украинцам использовать оружие для поражения ракетных объектов или аэродромов, с которых запускаются эти операции, — заявил Эдгарс Ринкевичс.

По словам латвийского министра, ряд других государств-членов НАТО также считают, что Украина вообще не должна иметь ограничений по поводу того, как она использует оружие в войне с Россией.