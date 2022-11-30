Ноябрь, 29 в 23:46

Уже в этом году Россия потеряет убитыми 100 тыс. солдат и “только Богу известно” сколько наемников.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время вечернего обращения по итогам 29 ноября.

Президент затронул ситуацию на фронте, которую назвал “сложной”.

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— Несмотря на чрезвычайно большие российские потери оккупанты все еще пытаются наступать в Донецкой области, закрепиться на Луганщине, двигаться на Харьковщине, что-то там они планируют на юге. Но держим оборону и, главное, не даем врагу осуществить его намерения, — сказал он.

Зеленский напомнил, как оккупанты рассказывали, что захватят Донецкую область сначала весной, а потом летом и осенью, но на этой неделе уже начинается зима.

— Они положили там свою регулярную армию, они теряют там ежедневно сотни мобилизованных и наемников, они используют там заградотряды. Еще в этом году Россия потеряет убитыми 100 тыс. своих солдат и только Богу известно сколько наемников. А Украина будет стоять. А мир будет делать все, чтобы каждый, кто виноват в этой преступной войне, оказался на скамье подсудимых, — сказал президент.

Кроме того, по его словам, сегодня были сделаны “несколько новых шагов”, чтобы вернуть Украине справедливость и привлечь к ответственности всех виновных в этой преступной войне.

— Мы уже сотрудничаем со многими странами и международными организациями, чтобы каждый российский убийца получил заслуженное наказание. Мы уже наладили взаимодействие с Международным уголовным судом и будем его наращивать. Но, к сожалению, имеющихся международно-правовых инструментов недостаточно для справедливости, — сказал президент.

Он подчеркнул, что даже в Международном уголовном суде пока невозможно привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России за преступление агрессии против нашего государства, а именно — за первичное преступление.

— Преступление, которое породило все другие преступления этой войны — и не только после 24 февраля, но и с 2014 года. Именно тогда все это началось, — добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что нужен специальный трибунал, в дополнение к Международному уголовному суду, чтобы была ответственность за агрессию РФ.

Владимир Зеленский добавил, что сегодня продолжается визит первой леди Елены Зеленской в Великобританию, где она от имени всех украинцев и украинок, пострадавших от российской агрессии, призвала Британию стать лидером в глобальных усилиях для создания специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины.

Украинский лидер подчеркнул, что такой опыт есть у британцев, когда зимой 1942 года в Лондоне представители союзников подписали Сент-Джеймскую декларацию — документ, который сделал возможным Нюрнбергский трибунал.

— Сейчас уже имеем мощное сотрудничество с Нидерландами, которые помогают с созданием офиса прокурора для сбора доказательств военных преступлений. Работаем с Францией, которая помогает нам в полевой работе по документированию российского зла. И должны объединить мировое большинство в поддержку проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН по спецтрибуналу, — сказал президент.

Он подчеркнул, что сейчас необходимо разработать юридическую архитектуру, чтобы трибунал заработал.

Президент рассказал, что сегодня же в Лондоне была открыта выставка Russian War Crimes, где демонстрируется, что именно Россия принесла на украинскую землю. Ранее эта выставка работала в Давосе во время Всемирного экономического форума, в Нью-Йорке во время Генеральной Ассамблеи ООН, а также в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО.

— Теперь ее увидят британцы. Во всех ведущих странах будут знать и видеть, за какое зло ответственен рашизм, — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, в Берлине прошла встреча министров юстиции стран Большой семерки, которую президент назвал “чрезвычайно полезной”. На встрече Украину представляли генеральный прокурор и министр юстиции.

— Эта встреча была посвящена как раз привлечению к ответственности оккупантов и государства-агрессора за все ими совершенное. По итогам встречи видим очевидную готовность работать вместе, чтобы наконец восстановить силу международного права, восстановить полное действие Устава ООН и привлечь Россию к справедливой ответственности, — добавил он.

Владимир Зеленский рассказал, что разговаривал с канцлером Германии Олафом Шольцом, с которым обсудил наше сотрудничество как на двустороннем уровне, так и в международных институтах.

— Приоритеты понятны — защита от ракетного террора, восстановление энергетики, продовольственная безопасность. Я поблагодарил господина канцлера за поддержку, — сказал украинский лидер.

Он отдельно поблагодарил Нидерланды за решение Палаты представителей парламента признать Россию государством — спонсором терроризма.