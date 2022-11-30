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Україна повинна отримати право наносити удари по військових об’єктах на території РФ – глава МЗС Латвії

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Україна повинна отримати право наносити удари по військових об’єктах на території РФ – глава МЗС Латвії
Фото: Depositphotos

Очільник МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс переконаний, що Україна повинна мати право бити по військових цілях РФ, зокрема по аеродромах на території РФ, після масового ракетного удару по українській критичній інфраструктурі.

Рінкевичс наголосив, що країни НАТО не повинні боятися ескалації.

– Ми маємо дозволити українцям використовувати зброю для ураження ракетних об’єктів чи аеродромів, з яких запускаються ці ракети, – заявив Едгарс Рінкевичс.

За словами латвійського міністра, низка інших держав-членів НАТО також вважає, що Україна взагалі не повинна мати обмежень щодо того, як вона використовує зброю у війні з Росією.

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Джерело: Bloomberg
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