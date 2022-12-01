На Запорожской АЭС оккупанты присваивают зарплаты украинского персонала — ГУР

Декабрь, 01 в 19:38

Представители Росатома на Запорожской АЭС присваивают деньги, предназначенные на зарплаты украинскому персоналу.

— Представители корпорации Росатом “отмывают” деньги, которые выделяются на осуществление управления Запорожской атомной электростанцией. Для этого они оформляют фиктивные финансовые документы (корпоративные карточки) на имя персонала ЗАЭС, имеющие гражданство Украины, — говорится в сообщении ГУР Минобороны Украины.

Реальная финансовая отчетность не оформляется и не подается.

В настоящее время на ЗАЭС остается около 500 оккупантов, 200 из которых – это так называемые кадыровцы из батальона Ахмат. Их главная задача – устрашение персонала и склонение к сотрудничеству с оккупантами.

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Кроме того, в промышленной зоне станции обнаружено около 300 мин, которые оставили после себя подразделения российских военных, когда покидали станцию. Об этом было сообщено так называемой полиции Энергодара.

Прибывшие на место событий сотрудники ФСБ распространили информацию, что это якобы “тайники диверсионных подразделений ВСУ”.