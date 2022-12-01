На Запорізькій АЕС окупанти привласнюють зарплати українського персоналу – ГУР

Грудень, 01 в 19:38

Представники Росатому на Запорізькій АЕС привласнюють гроші, призначені на зарплати українському персоналу.

– Представники корпорації Росатом “відмивають” гроші, які виділяються на здійснення управління Запорізькою атомною електростанцією. Для цього вони оформлюють фіктивні фінансові документи (корпоративні картки) на ім’я персоналу ЗАЕС, які мають громадянство України, – йдеться у повідомленні ГУР Міноборони України.

Зазначається, що реальна фінансова звітність не оформлюється і не подається.

Наразі на ЗАЕС залишається близько 500 окупантів, 200 з яких – це так звані кадирівці з батальйону Ахмат. Їхнє головне завдання – залякування персоналу та схиляння до співпраці з окупантами.

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Крім того, у промисловій зоні станції виявлено близько 300 мін, які залишили по собі підрозділи окупантів, коли покидали станцію. Про це було повідомлено так звану поліцію Енергодару.

Співробітники ФСБ, які прибули на місце подій, розповсюдили інформацію, що це начебто “сховки диверсійних підрозділів ЗСУ”.