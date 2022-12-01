Декабрь, 01 в 7:25

В Алешках Херсонской области стало меньше российских военных и техники.

Таким наблюдением поделились в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 1 декабря.

По имеющейся в распоряжении украинской стороны информации, войска РФ вывели из отдельных населенных пунктов Херсонской области и рассредоточили в лесополосах.

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В основном в лесах региона вдоль участка автодороги Алешки – Голая Пристань сейчас находятся мобилизованные.

Тем временем российские оккупанты продолжают использовать гражданские объекты на временно захваченных территориях.

Известно, что в помещении школы одного из населенных пунктов Запорожской области захватчики обустроили полевой госпиталь.

Есть данные, что в течение 28-29 ноября россияне эвакуировали раненых в колонне грузовиков и автобусов в сторону Мелитополя.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 281-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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