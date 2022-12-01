Окупанти поховалися в лісосмугах уздовж дороги Олешки – Гола Пристань – Генштаб ЗСУ
В Олешках Херсонської області стало менше російських військових та їхньої техніки.
Таким спостереженням поділилися в Генеральному штабі Збройних сил України 1 грудня.
За інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, війська РФ вивели з окремих населених пунктів Херсонщини та розосередили в лісосмугах.
В основному в лісах регіону вздовж ділянки автошляху Олешки – Гола Пристань зараз перебувають мобілізовані.
Тим часом російські окупанти продовжують використовувати цивільні об’єкти на тимчасово захоплених територіях.
Відомо, що в приміщені школи одного із населених пунктів Запорізької області загарбники облаштували польовий шпиталь.
Є дані, що протягом 28-29 листопада росіяни евакуювали поранених у колоні вантажівок та автобусів у бік Мелітополя.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 281-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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