Оккупанты отводят отдельные подразделения из Запорожской области – Генштаб

Декабрь, 01 в 19:09

Российские агрессоры отводят отдельные подразделения и готовят для эвакуации персонал оккупационных администраций на временно занятой территории Запорожской области.

Об этом в четверг, 1 декабря, сообщает пресс-служба Генштаба.

– Из населенного пункта Михайловка выехали подразделения, которые базировались в местном отделении полиции и одном из учебных заведений. В населенных пунктах Пологи и Инженерное оккупанты выезжают из домов, где они были расквартированы, вывозят похищенное имущество. В населенном пункте Бурчак оккупационные власти проводят перепись для так называемой добровольной эвакуации населения, – перечислили в сообщении.

Удалось подтвердить огненное поражение Силами обороны живой силы противника в населенных пунктах Мирное, Токмак, Инженерное, Пологи, Ясное и Конские Раздоры Запорожской области.

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Сообщается, что потери противника составили более 230 человек ранеными, уничтожено более 15 единиц военной техники разных типов и боеприпасов. В то же время информация о ликвидированных оккупантах уточняется.

– Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника, – заявил Генштаб.

Между тем противник за сутки нанес ракетный удар по нашим позициям в Харьковской области. Речь идет о 16 авиаударах, в частности, по Белогорью в Запорожской области. Из РСЗО обстрелян Херсон.

В Сумской области из минометов обстреляны Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Пустогород, Бачевск, Свободная Слобода, Будки, Белополье и Краснополье. В Черниговской области – Костобобров и Гремяч.

В Харьковской области из артиллерии разных типов обстреляны населенные пункты Гурьев Казачок, Красное, Зеленое, Слобожанское, Огурцово, Бочково, Малая Волчья, Бударки, Дворичная и Западная.

– На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Обстрелял из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Табаевка, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Мясожаровка, Макеевка и Площанка Луганской области и Торское Донецкой области, – сообщил Генштаб.

Между тем в направлении Бахмута противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступления.

Из танков и артиллерии обстреляны районы Серебрянки, Верхнекаменского, Спорного, Раздолевки, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Железного и Нью-Йорка Донецкой области.

– На Авдеевском направлении противник продолжает попытки улучшить тактическое положение. Вражеское огневое влияние из танков и артиллерии разных типов испытали объекты в районах Авдеевки, Первомайского, Водяного, Веселого, Красногоровки и Марьинки на Донетчине, – добавили в пресс-службе.

В то же время в Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг пытается обороняться.