Окупанти відводять окремі підрозділи з Запорізької області – Генштаб

Грудень, 01 в 19:09

Російські агресори відводять окремі підрозділи та готують до евакуації персонал окупаційних адміністрацій на тимчасово зайнятій території Запорізької області.

Про це в четвер, 1 грудня, повідомляє пресслужба Генштабу.

– З населеного пункту Михайлівка виїхали підрозділи, що базувалися у місцевому відділку поліції та одному з навчальних закладів. В населених пунктах Пологи та Інженерне окупанти виїжджають з будинків, де вони були розквартировані, вивозять викрадене майно. У населеному пункті Бурчак окупаційна влада проводить перепис для так званої добровільної евакуації населення, – перерахували у повідомленні.

Наразі вдалось підтвердити вогневе ураження Силами оборони живої сили противника в населених пунктах Мирне, Токмак, Інженерне, Пологи, Ясне та Кінські Роздори Запорізької області.

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Повідомляється, що втрати противника склали понад 230 осіб пораненими, знищено більше 15 одиниць військової техніки різних типів та склад боєприпасів. У той же час інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

– Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітних ракетних комплексів противника, – заявив Генштаб.

Тим часом противник за добу завдав ракетного удару по нашим позиціям на Харківщині. Йдеться про 16 авіаударів, зокрема по Білогір’ї у Запорізькій області. З РСЗО обстріляний Херсон.

У Сумській області з мінометів обстріляні Гаврилова Слобода, Середина Буда, Пустогород, Бачівськ, Вільна Слобода, Будки, Білопілля та Краснопілля. На Чернігівщині – Костобобрів і Грем’яч.

В Харківській області з артилерії різних типів обстріляні населені пункти Гур’їв Козачок, Красне, Зелене, Слобожанське, Огірцеве, Бочкове, Мала Вовча, Бударки, Дворічна та Западне.

– На Куп’янському та Лиманському напрямках противник обороняється. Обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Табаївка, Крохмальне і Берестове Харківської області; Стельмахівка, М’ясожарівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Торське на Донеччині, – повідомив Генштаб.

Тим часом у напрямку Бахмута противник зосереджує основні зусилля на веденні наступу.

З танків та артилерії обстріляні райони Серебрянки, Верхньокам’янського, Спірного, Роздолівки, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Залізного та Нью-Йорка Донецької області.

– На Авдіївському напрямку противник продовжує спроби покращити тактичне положення. Ворожого вогневого впливу з танків та артилерії різних типів зазнали обʼєкти в районах Авдіївки, Первомайського, Водяного, Веселого, Красногорівки та Мар’їнки на Донеччині, – додали у пресслужбі.

У той же час на Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог намагається оборонятись.