Декабрь, 01 в 8:17

Российские военные, наступая на Бахмут Донецкой области, принципиально не учатся на ошибках, допущенных во время захвата Северодонецка и Лисичанска Луганской области.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW) в своей сводке.

Специалисты отмечают, что РФ с конца мая непрерывно тратит боевые силы на небольшие населенные пункты вокруг Бахмута.

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С тех пор за полгода усилия россиян особо не увенчались успехом.

– Попытки России наступать на Бахмут уже долгое время истощают живую силу и технику. Это очень похоже на попытки РФ в начале полномасштабной войны захватить Северодонецк и Лисичанск, – проводят аналогии в ISW.

Эксперты напоминают, что в июне-июле украинские военные фактически разрешили оккупантам сосредоточить усилия на Северодонецке и Лисичанске, чтобы добиться истощения захватчиков от месяцев жестоких боев.

– В конце концов, российские войска захватили Лисичанск и Северодонецк, выйдя к границе Луганской области. Но этот тактический успех имел незначительную оперативную пользу, потому что российское наступление на Востоке достигло кульминации, ведь с начала июля РФ не может выйти из тупика на этой линии, – анализируют действия оккупантов в ISW.

Таким образом аналитики Института изучения войны считают, что если российские войска будут продолжать продвигаться к Бахмуту и даже если они заставят ВСУ контролируемо выйти из города, как это было в Лисичанске, они не получат оперативных преимуществ.

– Потери после шести месяцев жестоких, изнурительных боев вокруг Бахмута значительно превосходят любой оперативный успех, который россияне могут получить, захватив Бахмут, – убеждены в ISW.

С другой стороны, полагают эксперты, российское наступление вокруг Бахмута поглощает значительную часть имеющейся боевой мощи России, потенциально способствуя продолжению украинских контрнаступлений на других направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 281-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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