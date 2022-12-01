РФ принципово не вчиться на своїх помилках – ISW про наступ окупантів на Бахмут

Грудень, 01 в 8:17

Російські військові, наступаючи на Бахмут Донецької області, принципово не вчаться на помилках, яких припустилися під час захоплення Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області.

Такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) в своєму зведенні.

Фахівці відзначають, що РФ ще з кінця травня безперервно витрачає бойові сили на невеликі населені пункти навколо Бахмута.

Зараз дивляться

Із того часу за пів року зусилля росіян особливо не увінчалися успіхом.

– Намагання Росії наступати на Бахмут уже тривалий час виснажує живу силу та техніку. Це дуже схоже спроби РФ на початку повномасштабної війни захопити Сєвєродонецьк і Лисичанськ, – проводять аналогії в ISW.

Експерти нагадують, що в червні-липні українські військові фактично дозволили окупантам зосередити зусилля на Сєвєродонецьку та Лисичанську, щоб домогтись виснаження загарбників від місяців жорстоких боїв.

– Зрештою російські війська захопили Лисичанськ та Сєвєродонецьк, вийшовши до кордону Луганської області. Але цей тактичний успіх мав незначну оперативну користь, тому що російський наступ на Сході досягнув кульмінації, оскільки із початку липня РФ не може вийти з глухого кута на цій лінії, – аналізують дії окупантів у ISW.

Таким чином аналітики Інституту вивчення війни вважають, що якщо російські війська продовжуватимуть просуватися до Бахмута й навіть якщо вони змусять українців контрольовано вийти з міста, як це було в Лисичанську, вони не здобудуть оперативних переваг.

– Втрати після шести місяців жорстоких, виснажливих боїв навколо Бахмута, значно переважають будь-який оперативний успіх, який росіяни можуть отримати, захопивши Бахмут, – переконані в ISW.

З іншого боку, вважають експерти, російський наступ навколо Бахмута поглинає значну частину наявної бойової потужності Росії, потенційно сприяючи продовженню українських контрнаступів на інших напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 281-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.