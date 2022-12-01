РФ истощает украинскую ПВО ракетами без взрывоопасной боевой части – Генштаб

Декабрь, 01 в 17:37

Представитель Центрального военно-научного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины, полковник Николай Данилюк сообщил, что россияне умышленно истощают украинскую систему противовоздушной обороны ракетами Х-55 без взрывоопасной боевой системы.

– В районе сел Субич и Княжполь в Хмельницкой области и села Заставное Львовской области были обнаружены фрагменты крылатых ракет, которые до 31 октября этого года противником не применялись. Особенностью обнаруженных крылатых ракет было то, что они были снаряжены не взрывоопасной боевой частью. В результате проведенной идентификации было установлено, что данные фрагменты принадлежат стратегической крылатой ракете Х-55, – сообщил Данилюк.

Обломок одной из этих ракет продемонстрировали на брифинге: представитель сообщил, что Х-55 – это советская ракета, предназначенная для нанесения ударов по стратегическим целям с заранее известными координатами.

Такая ракета совершает полет на предельно малой высоте, дозвуковой скорости с возможностью огибания рельефа местности.

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По словам Данилюка, при обследовании обломков ракеты удалось установить, что их радиационный фон в норме. Это говорит о том, что контакта с ядерными элементами не было.

– Сознательный запуск данных ракет направлен на проведение демонстрационных действий, отвлечение на себя внимания украинской системы ПВО, истощение ее. В то время как современные российские ракеты Х-101 и 3М14 комплекса Калибр направляются на объекты критической инфраструктуры, жилые кварталы, что может значительно повысить эффективность их применения, – пояснил он.

Кроме того, по словам Данилюка, все обнаруженные ракеты Х-55 были с намеренно стертыми собственными серийными номерами. По его мнению, это могут быть ракеты, которые в свое время Украина передала России. Это может свидетельствовать об истощении запасов современных крылатых ракет в России.

В то же время Данилюк отметил, что эти ракеты, хоть и не оснащены взрывчатым веществом, но все же опасны из-за своей кинетической энергии и взрывающихся остатков топлива.

Это можно увидеть по последнему случаю, когда Х-55 попала в дом.

Фото: Wikipedia