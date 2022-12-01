РФ виснажує українську ППО ракетами без вибухонебезпечної бойової частини – Генштаб

Грудень, 01 в 17:37

Представник Центрального воєнно-наукового управління Генерального штабу Збройних сил України, полковник Микола Данилюк повідомив, що росіяни навмисне виснажують українську систему протиповітряної оборони ракетами Х-55 без вибухонебезпечної бойової системи.

– В районі сіл Субіч та Княжпіль у Хмельницькій області та села Заставне Львівської області були виявлені фрагменти крилатих ракет, які до 31 жовтня цього року противником не застосовувались. Особливістю виявлених крилатих ракет було те, що вони були споряджені не вибухонебезпечною бойовою частиною. В результаті проведеної ідентифікації було встановлено, що дані фрагменти належать стратегічній крилатій ракеті Х-55, – повідомив Данилюк.

Уламок однієї з цих ракет продемонстрували на брифінгу: представник повідомив, що Х-55 – це радянська ракета, призначена для нанесення ударів по стратегічних цілях із завчасно відомими координатами.

Така ракета здійснює політ на гранично малій висоті, дозвуковій швидкості зі спроможністю огинання рельєфу місцевості.

Зараз дивляться

За словами Данилюка, під час обстеження уламків ракети вдалося встановити, що їх радіаційний фон у нормі. Це свідчить про те, що контакту з ядерними елементами не було.

– Свідомий запуск даних ракет спрямований на проведення демонстраційних дій, відволікання на себе уваги української системи ППО, виснаження її. В той час як сучасні російські ракети Х-101 та 3М14 комплексу Калібр спрямовуються на об’єкти критичної інфраструктури, житлові квартали, що може значно підвищити ефективність їх застосування, – пояснив він.

Крім того, за словами Данилюка, всі виявлені ракети Х-55 були з навмисно стертими власними серійними номерами. На його думку, це можуть бути ракети, які свого часу Україна передала Росії. Це може свідчити про виснаження запасів сучасних крилатих ракет у Росії.

У той же час Данилюк зауважив, що ці ракети хоч і не оснащені вибуховою речовиною, але все ж небезпечні через свою кінетичну енергію та залишки палива, що вибухають.

Це можна побачити по останньому випадку, коли Х-55 влучила в будинок.

Фото: Wikipedia