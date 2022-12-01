В декабре должен возрасти объем выплат военным – Минобороны
В декабре 2022 года должен возрасти общий объем выплат украинским военнослужащим.
Об этом 1 декабря на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.
По ее словам, в ноябре выплаты денежного обеспечения военным за октябрь были на 6,8% больше, чем в октябре – за сентябрь.
Проследить динамику денежного обеспечения можно будет уже через неделю.
– Все средства, которые Минобороны должно было перечислить в ноябре за октябрь, уже перечислены вовремя и в полном объеме воинским частям (министерство осуществляет оплату военным в нынешнем месяце за предыдущий, – Ред.), – отметила Анна Маляр.
Выплаты семьям погибших героев производятся в соответствии с обработкой поданных документов.
Этот процесс продолжается непрерывно.
Как война увеличила расходы
Для сравнения ту сумму, которая была заложена на выплаты военным в бюджете на год, теперь выплачивают ежемесячно.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 281-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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