Декабрь, 01 в 13:17

В декабре 2022 года должен возрасти общий объем выплат украинским военнослужащим.

Об этом 1 декабря на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, в ноябре выплаты денежного обеспечения военным за октябрь были на 6,8% больше, чем в октябре – за сентябрь.

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Проследить динамику денежного обеспечения можно будет уже через неделю.

– Все средства, которые Минобороны должно было перечислить в ноябре за октябрь, уже перечислены вовремя и в полном объеме воинским частям (министерство осуществляет оплату военным в нынешнем месяце за предыдущий, – Ред.), – отметила Анна Маляр.

Выплаты семьям погибших героев производятся в соответствии с обработкой поданных документов.

Этот процесс продолжается непрерывно.

Как война увеличила расходы

Для сравнения ту сумму, которая была заложена на выплаты военным в бюджете на год, теперь выплачивают ежемесячно.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 281-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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