Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

В декабре должен возрасти объем выплат военным – Минобороны

Татьяна Забожко, редактор ленты
В декабре должен возрасти объем выплат военным – Минобороны
Фото: Depositphotos

В декабре 2022 года должен возрасти общий объем выплат украинским военнослужащим.

Об этом 1 декабря на брифинге сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, в ноябре выплаты денежного обеспечения военным за октябрь были на 6,8% больше, чем в октябре – за сентябрь.

Сейчас смотрят

Проследить динамику денежного обеспечения можно будет уже через неделю.

– Все средства, которые Минобороны должно было перечислить в ноябре за октябрь, уже перечислены вовремя и в полном объеме воинским частям (министерство осуществляет оплату военным в нынешнем месяце за предыдущий, – Ред.), – отметила Анна Маляр.

Выплаты семьям погибших героев производятся в соответствии с обработкой поданных документов.

Этот процесс продолжается непрерывно.

Как война увеличила расходы

Для сравнения ту сумму, которая была заложена на выплаты военным в бюджете на год, теперь выплачивают ежемесячно.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 281-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Теги: , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка