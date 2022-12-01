У грудні має зрости обсяг виплат військовим – Міноборони

Грудень, 01 в 13:17

У грудні 2022 року має зрости загальний обсяг виплат українським військовослужбовцям.

Про це 1 грудня під час брифінгу повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, у листопаді виплати грошового забезпечення військовим за жовтень були на 6,8% більші, ніж у жовтні – за вересень.

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Простежити динаміку грошового забезпечення можна буде вже за тиждень.

– Усі кошти, які Міноборони мало перерахувати в листопаді за жовтень, уже перераховано вчасно та в повному обсязі військовим частинам (міністерство здійснює оплату військовим в теперішньому місяці за попередній, – Ред.), – зазначила Ганна Маляр.

Виплати родинам загиблих героїв здійснюються відповідно до опрацювання поданих документів.

Цей процес триває безперервно.

Як війна збільшила витрати

Для порівняння, ту суму, яка була закладена на виплати військовим у бюджеті на рік, тепер виплачують щомісячно.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 281-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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