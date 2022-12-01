В ВСУ назвали приоритет России в войне с Украиной

Декабрь, 01 в 14:54

Приоритетом России остается удержание позиций на востоке Украины, а также сухопутного коридора в Крым.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

– Приоритетом РФ остается удержание позиций в Донецкой и Луганской областях, а также сухопутного коридора к оккупированной территории Крыма, – сказал он.

По его словам, враг продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию на территории Украины и готовит новые силы для пополнения своего войска.

Сейчас смотрят

– На базе воинских частей, высших военных учебных заведений, учебных центров, соединений страны-агрессора продолжается подготовка мобилизованного личного состава. Враг продолжает перемещать личный состав, вооружение и военную технику в районы ведения боевых действий для комплектования новых подразделений, а также для тех подразделений, которые понесли потери. Пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов, — говорит Громов.

По его информации, в течение недели военно-транспортная авиация РФ выполняла задачи по перемещению личного состава, оружия, военной техники, запасов материально-технических средств.

В то же время противник не оставил намерения атаковать объекты гражданской инфраструктуры на территории Украины.

— Сохраняется угроза нанесения противником в ближайшее время ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры и военным объектам, — подчеркнул Громов.

Он также сообщил о возможных провокациях России на границе в ближайшее время.

Громов добавил, что враг продолжает удерживать в приграничных районах Брянской, Курской и Белгородской областей РФ группировку войск “для ведения демонстрационных действий”.