Джанкой превратился в крупнейшую военную базу РФ в Крыму — разведка

Декабрь, 01 в 13:45

Джанкой и близлежащие районы фактически превратились в крупнейшую военную базу РФ на территории Крыма.

Об этом на брифинге по обстановке на фронте российско-украинской войны сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

– Противник удерживает на севере оккупированного Крыма резервы для усиления своих группировок войск. Город Джанкой и прилегающие к нему районы фактически превратились в крупнейшую военную базу на временно оккупированной территории Крыма, откуда осуществляется передислокация российских оккупационных войск и вооружения, военной техники ВС РФ, — отметил Громов.

По данным разведки, в полевом парке военной техники в районе населенного пункта Медведевка находится около 750 единиц вооружения и военной техники.

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