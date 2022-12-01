У ЗСУ назвали пріоритет Росії у війні з Україною

Грудень, 01 в 14:54

Пріоритетом Росії залишається утримання позицій на сході України, а також сухопутного коридору до Криму.

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

– Пріоритетом РФ залишається утримання позицій в Донецькій та Луганській областях, а також сухопутного коридору до окупованої території Криму, – сказав він.

За його словами, ворог продовжує вести повномасштабну збройну агресію на території України і готує нові сили для поповнення свого війська.

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– На базі військових частин, вищих військових навчальних закладів, навчальних центрів, з’єднань країни-агресора триває підготовка мобілізованого особового складу. Ворог продовжує переміщувати особивий склад, озброєння та військову техніку до районів ведення бойових дій для комплектування нових підрозділів, а також для тих підрозділів, які зазнали втрат. Поповнює запаси боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів, – каже Громов.

За його інформацією, протягом тижня військово-транспортна авіація РФ виконувала завдання щодо переміщення особового складу, озбороєння, військової техніки, запасів матеріально-технічних засобів.

Водночас противник не залишив думки атакувати об’єкти цивільної інфраструктури на території України.

– Зберігається загроза завдання противником найближчим часом ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури та військових об’єктах, – наголосив Громов.

Він також повідомив про можливі провокації Росії на кордоні найближчим часом.

Громов додав, що ворог продовжує утримувати у прикордонних районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей РФ угруповування військ “для ведення демонстраційних дій”.