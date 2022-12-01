В день инцидента в Испании получили угрозы сразу два украинских посольства – Кулеба

Декабрь, 01 в 18:14

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что в день, когда посольство Украины в Испании получило сверток с бомбой, еще два диппредставительства получили письма с “очень конкретными угрозами”.

Об этом Кулеба сообщил в рамках заседания Совета министров ОБСЕ в польском городе Лодзи.

– Это однозначно новая форма террора. Мы совместно с испанскими властями очень активно работаем над тем, чтобы установить, кто за этим стоит. У нас, безусловно, есть догадка, кто за этим стоит, но нужно проследить всю сеть агентов и людей, вовлеченных в эту кампанию, – рассказал министр.

Он добавил, что 30 ноября произошли и другие “тревожные события”, однако они не связаны со взрывчаткой – имела место отправка в посольства Украины “очень конкретных угроз”.

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Дмитрий Кулеба не рассказал, о дипучреждениях в каких именно странах идет речь.

Глава МИД выразил мнение, что произошедшее дает основания говорить, что происходит “целенаправленная широкомасштабная кампания” против Украины.