В день інциденту в Іспанії отримали погрози одразу два українські посольства – Кулеба

Грудень, 01 в 18:14

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що в день, коли посольство України в Іспанії отримало пакунок з бомбою, ще два диппредставництва отримали листи з “дуже конкретними погрозами”.

Про це Кулеба повідомив у межах засідання Ради міністрів ОБСЄ у польському Лодзі.

– Це однозначно нова форма терору. Ми спільно з іспанською владою дуже активно працюємо над тим, щоб встановити, хто за цим стоїть. У нас, безумовно, є здогадка, хто за цим стоїть, але потрібно прослідкувати всю мережу агентів і людей, залучених до цієї кампанії, – розповів міністр.

Він додав, що 30 листопада сталися й інші “тривожні події”, однак вони не пов’язані з вибухівкою – мало місце надсилання у посольства України “дуже конкретних погроз”.

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Дмитро Кулеба не розповів, про дипустанови в яких саме країнах ідеться.

Глава МЗС висловив думку, що те, що сталось, дає підстави говорити, що відбувається “цілеспрямована широкомасштабна кампанія” проти України.