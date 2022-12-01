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Факты / Україна

Будут взрывы три часа подряд: жителей Киева и области просят сохранять спокойствие

Татьяна Забожко, редактор ленты
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

1 декабря с 13:00 до 16:00 жители Киева и области могут слышать звуки взрывов.

Об этом предупредили в областной военной администрации.

В это время подразделения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям будут уничтожать на территории Вышгородского района взрывоопасные предметы.

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– Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности. Во время воздушной тревоги немедленно переходите в укрытия! – отметили в ОВА.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 281-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Киевская ОВА

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