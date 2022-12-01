Вибухатиме три години поспіль: жителів Києва та області просять зберігати спокій

Грудень, 01 в 11:30

1 грудня із 13:00 до 16:00 жителі Києва та області можуть чути звуки вибухів.

Про це попередили в обласній військовій адміністрації.

У цей час підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій знищуватимуть на території Вишгородського району вибухонебезпечні предмети.

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– Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки. Під час повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів! – наголосили в ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 281-шу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Київська ОВА