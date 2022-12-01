Вибухатиме три години поспіль: жителів Києва та області просять зберігати спокій
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1 грудня із 13:00 до 16:00 жителі Києва та області можуть чути звуки вибухів.
Про це попередили в обласній військовій адміністрації.
У цей час підрозділи Держслужби з надзвичайних ситуацій знищуватимуть на території Вишгородського району вибухонебезпечні предмети.
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– Зберігайте спокій та дотримуйтеся правил безпеки. Під час повітряної тривоги негайно переходьте до укриттів! – наголосили в ОВА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 281-шу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Київська ОВА