Декабрь, 01 в 17:50

Сегодня задокументировано уже почти 50 тыс. преступлений, совершенных в результате российской агрессии против Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский по случаю дня работников прокуратуры.

— Уважаемые работники и работницы органов прокуратуры. Ежегодно в день вашего профессионального праздника звучат примерно одни и те же слова: порядок и правосудие, верховенство права и законность, защита прав и свобод человека, защита интересов государства и общества. Все эти и подобные слова, когда они объединены, в сумме дают одно — справедливость, — начал президент.

По его словам, сегодня справедливость еще является и оружием сдерживания, которым люди защищены от преступности.

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— Именно вы, вместе с другими работниками органов правопорядка, создаете для Украины это оружие и формируете надежную основу для его использования. А в этом году стало очевидно, что эта задача не только об Украине, потому что справедливость для Украины равна справедливости для мира, — подчеркнул Зеленский.

Президент уверен, что для того, чтобы никогда больше не повторилась такая война, которую Россия начала против Украины, должны быть привлечены к ответственности все российские убийцы и палачи, все их сообщники, мародеры и пропагандисты войны, а также все авторы российской геноцидной политики.

— Задокументировано уже почти 50 тыс. преступлений против мира, безопасности, человечества и международного правопорядка, совершенных в результате российской агрессии, — рассказал он.

Зеленский добавил, что в кропотливой работе по сбору доказательств и установлению обстоятельств совершения зверств российских оккупантов украинским правоохранителям помогают ведущие специалисты из разных стран-партнеров.

Сегодня уже налажено сотрудничество с Международным уголовным судом, а в Украине готовится открытие офиса МУС.

Президент подчеркнул, что сегодня власти Украины уделяют особое внимание созданию трибунала по преступлению агрессии России против Украины, который дополнит украинские национальные юридические возможности и потенциал МУС. Этот трибунал, уверен Зеленский, позволит привлечь к ответственности авторов российской агрессии.

— Верю, что работа, в частности, украинских прокуроров обязательно будет положена в основу обвинения в спецтрибунале по агрессии. Поэтому, пожалуйста, работайте на полную мощность и всегда помните, что суммой всех наших шагов должна быть именно справедливость. Именно сейчас и именно в Украине мы получаем справедливость для всей Европы и многих народов мира, — подытожил он.

Ранее генпрокурор Украины Андрей Костин назвал пять признаков, которые подтверждают, что действия армии РФ в Украине являются геноцидом.