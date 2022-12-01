Грудень, 01 в 17:50

Сьогодні задокументовано вже майже 50 тис. злочинів, скоєних унаслідок російської агресії проти України.

Про це заявив президент Володимир Зеленський з нагоди дня працівників прокуратури.

– Шановні працівники і працівниці органів прокуратури. Щорічно в день вашого професійного свята звучать приблизно одні й ті ж слова: порядок і правосуддя, верховенство права і законність, захист прав і свобод людини, захист інтересів держави і суспільства. Всі ці й подібні слова, коли вони об’єднані, в сумі дають одне – справедливість, – почав президент.

За його словами, сьогодні справедливість ще є і зброєю стримування, якою люди захищені від злочинності.

Зараз дивляться

– Саме ви, разом з іншими працівниками органів правопорядку, створюєте для України цю зброю та формуєте надійне підґрунтя для її використання. А цьогоріч стало очевидно, що це завдання не лише про Україну, бо справедливість для України дорівнює справедливості для світу, – наголосив Зеленський.

Президент впевнений, що для того, щоб ніколи більше не повторилася така війна, яку Росія розпочала проти України, мають бути притягнуті до відповідальності всі російські вбивці та кати, усі їхні спільники, мародери й пропагандисти війни, а також усі автори російської геноцидної політики.

– Задокументовано вже майже 50 тис. злочинів проти миру, безпеки, людства і міжнародного правопорядку, які скоєні внаслідок російської агресії, – розповів він.

Зеленський додав, що у кропіткій роботі з зібрання доказів і встановлення обставин вчинення звірств російських окупантів українським правоохоронцям допомагають провідні фахівці з різних країн-партнерів.

Сьогодні вже налагоджена співпраця з Міжнародним кримінальним судом, а в Україні готується відкриття офісу МКС.

Президент наголосив, що сьогодні влада України приділяє особливу увагу стосовно створення трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України, який доповнить українські національні юридичні можливості та потенціал МКС. Цей трибунал, впевнений Зеленський, дозволить притягти до відповідальності авторів російської агресії.

– Вірю, що робота, зокрема, українських прокурорів обовʼязково буде покладена в основу обвинувачення в спецтрибуналі щодо агресії. Тож, будь ласка, працюйте на повну потужність і завжди памʼятайте, що сумою всіх наших кроків має бути саме справедливість. Саме зараз і саме в Україні ми здобуваємо справедливість для всієї Європи та багатьох народів світу, – підсумував він.

Раніше генпрокурор України Андрій Костін назвав п’ять ознак, які підтверджують, що дії армії РФ в Україні є геноцидом.