Бесплатный транспорт и остановка метро: Кличко опубликовал план Киева в случае блекаута

Декабрь, 02 в 19:09

Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал план столицы на случай худшего сценария с электроснабжением.

– Мы все надеемся, что худшего сценария развития событий не будет. Но должны быть готовы к разным вариантам, поскольку враг коварен и безжалостен. И не оставляет попыток оставить украинцев зимой без света, тепла и воды. В случае чрезвычайной ситуации столица будет жить и работать, но в очень сложных условиях, – отметил он.

Так, по словам мэра, в случае новых ударов врага по энергосистеме Украины и полного отсутствия в результате этого электроснабжения в столице на всех маршрутах наземного транспорта будут работать автобусы, проезд в которых будет бесплатным.

– Все автобусные парки столицы обеспечены необходимым запасом горючего и имеют автоматические источники энергии. В частности, бензиновые и дизельные генераторы. Поэтому город может обеспечить минимальный объем технологического процесса подготовки и выпуска автобусов на маршруты. Также на территориях автобусных парков обустроены пункты обогрева для водителей, – объяснил Кличко.

В то же время метро, как сообщается, работать не будет – 45 станций будут функционировать как пункты временного пребывания людей и укрытия во время тревоги.

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Вход в метро будет бесплатным, но при себе нужно будет иметь документ, удостоверяющий личность.

На станциях подземки будут доступны интернет-связь, электроэнергия (возможность подзарядить мобильные телефоны и другие гаджеты), питьевая вода и санитарные узлы.

Мэр добавил, что средняя температура на станциях метро составляет 12-14 градусов тепла, так что, скрываясь там, нужно будет одевать зимнюю одежду и дополнительно иметь теплые вещи.

Разумеется, наземные участки метрополитена не будут использоваться для нужд гражданской защиты.