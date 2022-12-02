Безкоштовний транспорт та зупинка метро: Кличко опублікував план Києва у разі блекауту

Грудень, 02 в 19:09

Мер Києва Віталій Кличко опублікував план столиці на випадок найгіршого сценарію з електропостачанням.

– Ми всі сподіваємося, що найгіршого сценарію розвитку подій не буде. Але маємо бути готовими до різних варіантів, оскільки ворог підступний і безжальний. Та не полишає спроб залишити українців взимку без світла, тепла та води. У випадку надзвичайної ситуації столиця житиме і працюватиме, але в дуже складних умовах, – зазначив він.

Так, за словами мера, у разі нових ударів ворога по енергосистемі України та повної відсутності внаслідок цього електропостачання у столиці, на всіх маршрутах наземного транспорту працюватимуть автобуси, проїзд в яких буде безкоштовним.

– Усі автобусні парки столиці забезпечені необхідним запасом пального та мають автоматичні джерела енергії. Зокрема, бензинові та дизельні генератори. Тож місто має змогу забезпечити мінімальний обсяг технологічного процесу для підготовки та випуску автобусів на маршрути. Також на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв, – пояснив Кличко.

Водночас метро, як зазначається, не працюватиме – 45 станцій будуть працювати як пункти тимчасового перебування людей та укриття під час тривоги.

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Вхід у метро буде безкоштовним, але при собі треба буде мати документ, що посвідчує особу.

На станціях підземки будуть доступними інтернет-зв’язок, електроенергія (можливість підзарядити мобільні телефони та інші гаджети), питна вода і санітарні вузли.

Мер додав, що середня температура на станціях метро становить 12-14 градусів тепла, тож, переховуючись там, треба буде одягати зимовий одяг і додатково мати теплі речі.

Звісно, наземні ділянки метрополітену не будуть використовуватись для потреб цивільного захисту.