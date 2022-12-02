Декабрь, 02 в 19:05

В Украине продолжаются экстренные и аварийные отключения электроэнергии, однако в отдельных регионах облэнерго ввели стабилизационные графики отключения света.

Например, в Киеве по-прежнему продолжаются аварийные отключения света. В то же время в Днепропетровской области часть города имеет стабилизационные отключения электроэнергии, а часть — аварийные.

Впрочем облэнерго Закарпатской, Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Тернопольской и Львовской областей обнародовали графики плановых отключений.

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Где и когда не будет света 3 декабря, читайте в материале Фактов ICTV.

Закарпатская область

Закарпатьеоблэнерго опубликовало новые графики отключений электроэнергии на 3 декабря.

Графики обесточивания, а также адреса и время отключений можно посмотреть по этой ссылке.

Кроме того, в отдельных населенных пунктах области могут действовать аварийные отключения, с перечнем которых можно ознакомиться по этой ссылке.

Запорожская область

Запорожьеоблэнерго сообщает, что в регионе продолжают действовать графики стабилизационных почасовых отключений электроэнергии, касающиеся города Запорожье и Запорожского района (территориях Запорожской области, подконтрольных Украине).

Графики применяются в случае необходимости по распоряжению оператора НЭК Укрэнерго в случае возникновения угрозы разбалансировки единой энергосистемы Украины.

После поступления распоряжения от Укрэнерго и обнародования соответствующего предупреждения на официальном сайте ПАО Запорожьеоблэнерго отключаются потребители указанной очереди.

Продолжительность отключения — 3-4 часа, при температуре внешней среды ниже -10°С — не более 2 часов.

После завершения вышеупомянутого периода времени очередь №1 потребителей включается, выключается очередь №2. В таком же порядке и с таким же временным интервалом происходит включение очереди №2 и отключение очереди №3.

Такие действия могут повторяться до стабилизации единой энергосистемы.

В Запорожьеоблэнерго добавили, что возможны изменения в чередовании очередей, а именно: отключение могут начинаться с очереди №2, далее — №3, затем — №1.

С перечнем адресов в очередях можно ознакомиться по этой ссылке.

Харьковская область

На сайте Харьковоблэнерго ранее был опубликован график почасовых отключений света в Харьковской области, который действует с 28 ноября по 4 декабря.

График насчитывает 12 очередей с почасовыми отключениями:

1 очередь 14:00 — 17:00

2 очередь 15:00 — 18:00

3 очередь 17:00 — 20:00

4 очередь 18:00 — 21:00

5 очередь 19:00 — 22:00

6 очередь 07:00 — 10:00

7 очередь 08:00 — 11:00

8 очередь 09:00 — 12:00

9 очередь 10:00 — 13:00

10 очередь 11:00 — 14:00

11 очередь 12:00 — 15:00

12 очередь 13:00 — 16:00.

С адресами, где именно могут выключить свет в Харьковской области, можно ознакомиться по этой ссылке.

Днепропетровская область

Операторами Днепр и области являются Yasno и ДТЭК Днепровские электросети.

ДТЭК сообщает, что стабилизационные графики в регионе пока не действуют, поэтому с состоянием подачи электроэнергии, которыми оперирует энергокомпания можно узнать по этой ссылке.

В то же время графики Yasno для Днепра и отдельных населенных пунктов области можно ознакомиться по этой ссылке.

Тернопольская область

В Тернопольоблэнерго обнародовали обновленный график отключений, распределенный на три группы.

Каждая из групп имеет свое время, когда будет происходить обесточивание.

Почасовые отключения света будут применяться исключительно по указанию диспетчера, которым является Укрэнерго. Это будет происходить в случае необходимости сбалансирования украинской энергосистемы.

График обесточиваний можно посмотреть на сайте облэнерго по этой ссылке.

Львовская область

Львовоблэнерго сообщило, что стабилизация ситуации в энергосистеме Украины позволила львовским энергетикам сформировать график подачи электроэнергии для потребителей.

Электроэнергия будет подаваться дважды в сутки по четыре часа (вместе — 8 часов). В другие часы суток следует быть готовым к отключениям.

График электроснабжения для потребителей Львовоблэнерго разбит на три группы потребителей, с ним можно ознакомиться по этой ссылке.

Другие регионы

В таких областях, как Винницкая, Волынская, Житомирская и Ивано-Франковская тоже действуют стабилизационные графики отключений света. Впрочем, регуляторы электросети пока не публиковали графики на 3 декабря. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками в соответствующих регионах можно на сайтах Волыньоблэнерго, Винницаоблэнерго, Житомироблэнерго и Прикарпатьеоблэнерго.