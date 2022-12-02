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Факты / Происшествия

Вероятность массированного удара высока: украинцев призывают готовиться к новому обстрелу РФ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Ракети
Фото: Getty Images

Представитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк призвала украинцев подготовиться к новой ракетной атаке со стороны Российской Федерации, которая состоится с высокой вероятностью и может быть массированной.

Об этом Гуменюк сказала в эфире телемарафона.

– Мы акцентируем внимание на том, что вероятность удара высока. Он может быть очень массированным. Но не стоит напрягать себя настолько, чтобы его ждать, – предупредила спикер ОК.

Она добавила, что ожидание ракетного удара является одним из элементов гибридной войны. Последствия такого удара, по ее словам, могут быть длительными, а их устранение может занять некоторое время.

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До этого секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что украинцам не стоит жить в постоянном ожидании ракетных ударов РФ.

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