Декабрь, 02 в 12:34

Представитель пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк призвала украинцев подготовиться к новой ракетной атаке со стороны Российской Федерации, которая состоится с высокой вероятностью и может быть массированной.

Об этом Гуменюк сказала в эфире телемарафона.

– Мы акцентируем внимание на том, что вероятность удара высока. Он может быть очень массированным. Но не стоит напрягать себя настолько, чтобы его ждать, – предупредила спикер ОК.

Она добавила, что ожидание ракетного удара является одним из элементов гибридной войны. Последствия такого удара, по ее словам, могут быть длительными, а их устранение может занять некоторое время.

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До этого секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что украинцам не стоит жить в постоянном ожидании ракетных ударов РФ.