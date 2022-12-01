Данилов успокоил украинцев: Когда будет ракетный обстрел, власти обязательно предупредят

Декабрь, 01 в 14:21

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает само ожидание ракетных обстрелов опасным из-за распространения в соцсетях разных предупреждений.

– Я хочу всех успокоить. Когда будут ракетные обстрелы, власти обязательно об этом будут сообщать. Не нужно жить постоянно в ожидании каких-то неприятностей. Живите своей жизнью, которая и так сложная! – заявил он в эфире телемарафона.

По его словам, для этого в Украине действует система оповещения, доказавшая свою эффективность.

В Воздушных силах ВСУ не исключают новых ракетных атак РФ, однако уверяют, что они готовы к их отражению.

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Там говорят, что авиационная активность врага увеличилась по сравнению с прошлыми выходными.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 281-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: РНБО