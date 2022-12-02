Грудень, 02 в 12:34

Речниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк закликала українців підготуватися до нової ракетної атаки з боку Російської Федерації, яка відбудеться з високою ймовірністю і може бути масованою.

Про це Гуменюк сказала в ефірі телемарафону.

– Ми акцентуємо увагу на тому, що імовірність удару висока. Він може бути дуже масованим. Але не варто напружувати себе настільки, щоб його чекати, – попередила речниця ОК.

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Вона додала, що очікування ракетного удару є одним з елементів гібридної війни. Наслідки такого удару, за її словами, можуть бути довготривалими, а їх усунення може зайняти деякий час.

До цього секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що українцям не варто жити в постійному очікуванні на ракетні удари РФ.