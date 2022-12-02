Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра перешла в состав ПЦУ

Декабрь, 02 в 19:29

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра зарегистрирована как монастырь в составе Православной церкви Украины.

Об этом в Facebook сообщил представитель ПЦУ Евстратий Заря. Соответствующие данные внесены 2 декабря в Единый государственный реестр (45081205).

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Решение о создании в составе ВЦУ религиозной организации – мужского монастыря Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра было принято во время заседания Священного Синода еще в мае 2022 года.

Тогда митрополиту Эпифанию поручили обратиться в Кабмин с просьбой предоставить один из храмов Киево-Печерской лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения для монастырской деятельности.

— Митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской Лавры. Также решением Синода Блаженнейший Митрополит Эпифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо, отметил Евстратий Заря.

Отметим, что до недавнего времени все храмы комплекса Киево-Печерской лавры контролировались УПЦ МП.